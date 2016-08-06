الجيش اليمني يجتاح نهم.. ويستعد للسيطرة على مداخل صنعاء

أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية إطلاق معركة السيطرة على نهم وذلك في أول تحرك ميداني بعدما وصلت المحادثات اليمنية في #الكويت إلى طريق مسدود.

وحقق هذا الهجوم الواسع مكاسب كبيرة بالسيطرة على #جبل_المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم في إطار عملية "التحرير موعدنا".

وتعد جبهة نهم أقرب جبهة إلى العاصمة اليمنية #صنعاء، وبتحريرها تصل المقاومة إلى مشارف العاصمة عبر #أرحب ومناطق بني حُشيش وبني الحارث.

وتمكنت قوات #الجيش_الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة الكاملة على جبل المنارة وهو

جبل استراتيجي مهم يطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم.

وأفادت مصادر "العربية" أن الجيش والمقاومة استعادا السيطرة على مقر إدارة أمن مديرية الغيل، وتقدما باتجاه قرية العرضي أحد اهم معاقل #ميليشيات_الحوثي حيث تدور معارك عنيفة.

ووجه الجيش نداء دعا فيه سكان العاصمة وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع المليشيات وأماكن تجمعاتهم حفاظا على أرواحهم.

وبالتزامن مع هذه المعارك بدأ الجيش والمقاومة مسنودين بقوات التحالف هجوما ضد الميليشيات في جبال حام بمديرية المتون. بالإضافة إلى معارك في جبهة #حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية مع السعودية.