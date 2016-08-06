الرئيس اليمني: نهاية الميليشيات اقتربت

صرح الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن نهاية الميليشيات الانقلابية قد اقتربت، وأن ارتكابها للمجازر والاغتيالات والاختطافات يعكس همجيتها وبربريتها.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها هادي إلى أسر الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، والشيخ صالح أحمد صالح العمري، الذين أعدمتهم ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظة البيضاء بطريقة وحشية.

من جانبه، يعلن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، رسمياً تعليق المفاوضات في الكويت.

وستشهد نهاية الجولة الحالية توقيع البيان الختامي، الذي ينص على التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات ووقف إطلاق النار واستمرار عمل اللجان. ولم يحدد بعد ما إذا كانت الكويت ستستضيف الجولة المقبلة.