اليمن.. الميليشيات تعلن تشكيلة المجلس السياسي الأعلى

أعلنت ميليشيات الحوثي وحزب المخلوع صالح في صنعاء، تشكيل ما أطلقت عليه اسم المجلس السياسي الأعلى لإدارة شؤون البلاد.

وتضمنت التشكيلة 10 أعضاء بالمناصفة بين ميليشيات الحوثي وصالح إلى جانب بعض الأسماء التي تمثل قوى سياسية موالية للانقلابيين.

وكانت أبرز تلك الأسماء الذي تضمنها التشكيل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثي، وصادق أبو رأس نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام.

يذكر أن الانقلابيين أعلنوا عن تشكيل المجلس في الـ28 من تموز/يوليو الماضي، في خطوة أثارت ردود أفعال إقليمية ودولية رافضة لتلك الخطوة التي تعزز الانقلاب وتحبط جهود التسوية.