هذه المناطق التي سيطر عليها الجيش والمقاومة شرق صنعاء

لقي 34 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح مصرعهم فيما أصيب العشرات منهم نتيجة معارك عنيفة السبت أبرزها بجبهة نهم شرق صنعاء.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبدالله الشندقي، في بيان: "إن #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات #التحالف العربي سيطروا على عدد من القرى والجبال والمواقع في #جبهة_نهم شرق العاصمة صنعاء بعد معارك شرسة، دارت منذ صباح السبت".

وأضاف الشندقي، عبر صحفته على #فيسبوك، أن المواقع التي سيطر عليها الجيش والمقاومة هي قرية الحول وقرى ملح وقرية بيت البوري وجبل المنارة الاستراتيجي المطل على باقي مناطق مديرية نهم وبني حشيش وبني الحارث وكذلك جبل كوكبان وجبل الحبيل وجبل القناصين وجبل العياني والتباب الخضراء.

وأسفرت المواجهات بحسب المتحدث الرسمي لمقاومة صنعاء عن سقوط 23 قتيلاً وعشرات الجرحى من الميليشيات فيما قتل 12 وجرح 25 آخرون من عناصر الجيش الوطني والمقاومة.

إلى ذلك، لقي 5 من عناصر ميليشيات #الحوثي مصرعهم في عملية جديدة للمقاومة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط #اليمن وفقاً لمصادر ميدانية.

كما قتل ثلاثة من مسلحي الحوثي وقوات #المخلوع_صالح في مواجهات شمال محافظة الضالع .

وقالت مصادر محلية إن ثلاثة من القوات الموالية للحوثيين وصالح قتلوا خلال موجهات بمنطقة "مريس" التابعة لمديرية "قعطبة" شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الانقلابيين التقدم باتجاه قرية "رمه" غربي مريس.

وفي تعز جنوب غربي البلاد أفادت المصادر بمقتل 3 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 5 آخرين، بنيران الجيش الوطني والمقاومة في مواقع مختلفة من جبهات القتال في المحافظة.