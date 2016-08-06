عسيري: "إعادة الأمل" ستنشط مجدداً بعد توقف المفاوضات

أعلن اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال هاتفي مع قناة "الحدث"، أن عمليات #إعادة_الأمل ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات اليمنية.

وأضاف عسيري أن الميليشيات بدأت في شن عمليات على الحدود بعد إعلان تعليق #المشاورات_اليمنية السبت، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية للتحالف تراجعت وتيرتها لإعطاء زخم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأوضح عسيري أن ميليشيات #الحوثي فشلت في التعاطي بإيجابية مع كل الفرص السابقة، معتبراً أن #الميليشيات تحاول تحقيق مكاسب على الأرض لتعويض خسائرها السياسية.

لكن عسيري جدد تأكيده أن الحل السياسي في #اليمن هو دائماً له الأولوية لقوات #التحالف العربي.