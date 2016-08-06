واشنطن: مقتل 3 قادة للقاعدة بغارة في اليمن

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الجمعة مقتل ثلاثة من قيادات تنظيم #القاعدة في جزيرة العرب في غارة جوية في وسط اليمن.

وقالت سنتكوم في بيان إن الغارة التي شنت الخميس استهدفت القياديين الثلاثة في محافظة #شبوة في وسط اليمن، من دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان فإن "وجود القاعدة يشكل عاملا مزعزعا للاستقرار في #اليمن (..) إنهم يستغلون انعدام الاستقرار في هذا البلد لإيجاد ملاذ لهم فيه والتخطيط لهجمات مقبلة ضد حلفائنا أو ضد الولايات المتحدة ومصالحها".

وتعتبر #الولايات_المتحدة هذا الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أخطر فروع التنظيم على الإطلاق.