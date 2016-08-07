الكويت تؤكد على ضرورة مواصلة المشاورات اليمنية

أكد أمير #الكويت ، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، ضرورة مواصلة المشاورات بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام المنشود، وذلك بعد يوم من تعليق المشاورات التي استضافتها بلاده لأكثر من 90 يوماً دون تحقيق أي نتائج إيجابية.

جاء ذلك، خلال استقباله الأحد مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن ، #إسماعيل_ولد_الشيخ_أحمد، بحضور وزير الخارجية، صباح الخالد الحمد الصباح، بحسب ما أوردت لوكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وقدم المبعوث الأممي الشكر على استضافة دولة الكويت لمشاورات السلام اليمنية، معرباً عن تقديره لدور أمير الكويت" في احتضان المشاورات، للوصول إلى الاستقرار والتوافق وإنهاء النزاع في اليمن."

وكان المبعوث الأممي، أعلن السبت، في مؤتمر صحافي عقده بالكويت، أن المفاوضات اليمنية لم تفشل إنما علقت، وسيتم استئنافها في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقاً.

وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده في الكويت، في ختام المشاورات "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة"، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف ما سماها بـ"الجولات المكوكية" لزيارة طرفي الأزمة الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء.

إلى ذلك أعلن اللواء أحمد #عسيري ، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اتصال هاتفي مع قناة "الحدث" السبت، أن عمليات #إعادة_الأمل ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المفاوضات اليمنية.

وأضاف عسيري أن الميليشيات بدأت في شن عمليات على الحدود بعد إعلان تعليق #المشاورات_اليمنية السبت، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية للتحالف تراجعت وتيرتها لإعطاء زخم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.