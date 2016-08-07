المدفعية السعودية تجدد قصفها لمواقع الحوثيين على الحدود

اندلعت اشتباكات عنيفة على جبهة حرض بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة ثانية، فيما واصلت المدفعية السعودية على الحدود مع اليمن، قصفها مخابئ لميليشيات الحوثي وتحركات لهم قبالة قطاعي الحرث والطوال.

وتمكّنت القوات البرية السعودية من قتل عشرات المسلحين الحوثيين حاولوا التسلل عبر الحدود بعد رصدهم قبل نحو ثلاثة أيام في منطقة الملاحيط وجبل الدود.

هذا وشنت طائرات التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الحدود السعودية - اليمنية، وتحديداً على جبهة حرض - ميدي، وفي محافظة حجة اليمنية قبالة منفذ الطوال في جيزان، إضافة إلى منطقة المداحشة في وادي بن عبدالله في مديرية حرض، بحسب قناة "العربية" الأحد.

كما دمرت طائرات التحالف تعزيزات للميليشيات كانت قادمة إلى جبهات القتال.

وفي تطور سابق، أعلن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية إطلاق معركة السيطرة على نهم، وذلك في أول تحرك ميداني بعدما وصلت المحادثات اليمنية في #الكويت إلى طريق مسدود.

وحقق هذا الهجوم الواسع مكاسب كبيرة بالسيطرة على #جبل_المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم في إطار عملية "التحرير موعدنا".

وتعد جبهة نهم أقرب جبهة إلى العاصمة اليمنية #صنعاء، وبتحريرها تصل المقاومة إلى مشارف العاصمة عبر #أرحب ومناطق بني حُشيش وبني الحارث.

وتمكنت قوات #الجيش_الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة الكاملة على جبل المنارة، وهو جبل استراتيجي مهم يطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم.

كما وجه الجيش نداء دعا فيه سكان العاصمة صنعاء وضواحيها للابتعاد عن مقرات ومواقع الميليشيات وأماكن تجمعاتهم، حفاظا على أرواحهم.