الجيش والمقاومة يحرران ثالث جبل استراتيجي شرق صنعاء

أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنا من تحرير ثالث جبل استراتيجي في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء عقب مواجهات عنيفة خاضاها، الأحد، ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

ووفقا للمصادر فقد تمكن الجيش والمقاومة مساء الأحد من تحرير جبل القتب المطل على مركز مديرية نهم شرق صنعاء.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة عقب تحريرها لجبل الذحل صباح الأحد، تمكنت من التقدم باتجاه جبل القتب المحاذي له وتحريره بالكامل عقب معارك عنيفة خاضتها ضد الميليشيات الانقلابية.

وأفادت المصادر بمقتل 10 من عناصر الميليشيات أثناء معارك تحرير الجبلين، فيما لقي 27 انقلابيا مصرعهم خلال تصدي قوات الجيش والمقاومة لهم في جبل المنارة بنهم.

وأشارت المصادر إلى أن معارك جبل المنارة اندلعت بين الجانبين عندما حاول الحوثيون وقوات المخلوع صالح استعادة مواقع سيطر عليها الجيش الوطني في وقت سابق.

إلى ذلك، كشفت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة تعز، عن سقوط 16 قتيلاً من الحوثيين، وإصابة العشرات خلال مواجهات الأحد.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة جاءت نتيجة الاشتباكات مع رجال المقاومة والجيش الوطني في منطقة الرصة بنقيل الصلو جنوب المدينة، مشيرة إلى سقوط عنصرين من رجال المقاومة، وإصابة 4 آخرين خلال المواجهات المتفرقة.

وفي محافظة الجوف شمال البلاد، أكدت مصادر محلية قيام مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بشن غارات على مواقع للحوثيين وقوات صالح، في منطقة صبرين.

وقالت المصادر إن الضربات الجوية دمرت عتاداً عسكرياً وآليات لمسلحي الجماعة، من بينها مدفعية عيار 85 في منطقة السعرا.