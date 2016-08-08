التحالف يحبط هجوما صاروخيا للميليشيات على السعودية

أحبطت طائرات التحالف العربي، الاثنين، محاولة للميليشيات إطلاق صاروخ باليستي من معسكر اللواء التاسع جنوب مدينة عمران باتجاه الأراضي السعودية، بحسب مصادر العربية.

وأكدت المصادر أن طيران التحالف قصف منصة الإطلاق الصاروخ قبيل إطلاقه، فيما أشار سكان محليون إلى أن انفجارات عنيفة هزت المعسكر وأنحاء مختلفة في محيط عمران، حيث قصفت طائرات التحالف مواقع أخرى للميليشيات في المرتفعات المحيطة بالمدينة.

أفادت مصادر محلية أن طائرات التحالف العربي شنت، الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على معسكر تابع لقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح في ضاحية أرحب شمال شرق االعاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن نحو 20 غارة استهدفت معسكر اللواء 62 حرس جمهوري في منطقة الفريجة، وذلك بالتزامن مع حدوث مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة مع الميليشيات عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة أرحب.

هذا وشهدت جبهات عدة مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والمتمردين من جهة ثانية، أبرز تلك الجبهات نهم وحرض.

مصدر عسكري قال إن قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على جبل صلافيح الفقيه المطل على قرى بني فرج، وألحقت الهزيمة بميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مواجهات عنيفة قرب تبتي القرابيع والركب ثم تقدمت باتجاه الطريق العام في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء.

وحسب الجيش الوطني، فان الميليشيات شنت هجمات فاشلة على جبل المنارة قوبلت برد قاس من الجيش والمقاومة، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

ثم بدأ الجيش والمقاومة تأمين وتمشيط المناطق التي تم تحريرها ومطاردة بقايا الميليشيات والتعامل مع القناصة والألغام التي زرعها الانقلابيون قبل فرارهم.

وأكد مصدر عسكري أن العمليات في نهم تسير وفق الخطط المرسومة فيما يستمر تراجع الميليشيات ..

وصعدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجماتها على الميليشيات الانقلابية في جبهة حرض، التي شهدت معارك شرسة بين الطرفين، وكان التحالف قد نفذ سلسلة غارات على مواقع الميليشيات.

من جانب آخر أفاد مراسل "العربية" بسقوط قتلى وجرحى في تفجير استهدف دورية للشرطة في عدن اليمنية اليوم الأثنين.