مقتل 10 جنود يمنيين بهجوم انتحاري في لحج

أفاد مراسل "العربية" بمقتل عشرة جنود وإصابة سبعة آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تعزيزات عسكرية للجيش في مديرية يافع في لحج.

وبحسب مراسلنا، فإن الجيش الوطني اليمني كانت مهمته ملاحقة عناصر من تنظيم القاعدة وداعش في المنطقة.

من جهة أخرى، صعّدت #المقاومة_الشعبية والجيش اليمني من عملياتهما ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن.

وشهدت جبهة #حرض أشد المعارك بعد الهجوم الواسع لقوات الشرعية الذي أعقب الغارات الجوية للتحالف، التي طالت خطوط دفاع #الانقلابيين وكذلك تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إليهم.

وتعالت أصوات المدفعية في قصف مواقع الانقلابيين وتدمير آلياتهم العسكرية.

وأوضح متحدث عسكري أن القصف طال مراكز تجمعات للميليشيات ومخازن أسلحة في وادي عبدالله ومناطق أخرى من مديريتي حرض وميدي.

وفي عملية إسناد جوي مباشر، شنت طائرات #التحالف_العربي أكثر من عشرين غارة على مواقع الميليشيات وسط مدينة حرض وفي الجهتين الشمالية والشرقية للمدينة.

وفي المقابل، تواجه قوات الجيش الوطني صعوبة في التوغل جنوبا باتجاه ميدي ومديرية عبس نتيجة الألغام الكثيفة التي زرعها الحوثيون على مساحات واسعة بما فيها مساحات زراعية.