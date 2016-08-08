نائب رئيس الحكومة اليمنية: ولد الشيخ لم يكن منصفاً

انتقد عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني٬ الأحد٬ #المبعوث_الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ قائلاً إنه "لم يكن منصفاً٬ لعدم تسميته الانقلابيين بكونهم الطرف الذي عرقل وأفشل مشاورات السلام في الكويت" التي علقت السبت حتى إشعار آخر.

وأضاف جباري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الوثيقة التي قدمها ولد الشيخ ووقع عليها الوفد الحكومي أصبحت بعد رفض الانقلابيين التوقيع عليها "كأنها لم تكن"٬ مبيناً أنه في حال تم عقد مشاورات مقبلة من دون استعدادات حقيقية للسلام٬ فإن تلك المشاورات لن تنجح وستكون نسخة مكررة من مشاورات الكويت.

وتعليقاً على هذه التصريحات٬ قال عضو في فريق المبعوث الأممي٬ إن ولد الشيخ معروف بحياده٬ وإن تركيزه منصب على مصلحة اليمن واليمنيين.

وشدد جباري٬ من جهة أخرى٬ على ضرورة دعم الحكومة لمقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات٬ مضيفاً أن "فريق الانقلابيين لن يأتي إلى طاولة الحوار الحقيقي إلا بعد أن ينكسر عسكرياً٬ أما ما دام #الانقلابيون مسيطرين على العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات بقوة السلاح٬ ولديهم البنك المركزي٬ فإنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالسلام".

وكان أحمد عبيد #بن_دغر رئيس الوزراء اليمني، طالب قبل أيام المجتمع الدولي، بوقف ممارسات الانقلابيين في بلاده. وأشار إلى أن "التحديات المماثلة التي تواجه اليمن والمتمثلة في التصعيد الخطير للميليشيات الانقلابية ضد اليمن وشعبه منذ انقلابها على السلطة الشرعية تحتم على المجتمع اليمني والدولي معرفة الطرف، الذي يسعى إلى إعاقة التسوية السياسية، وعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام.