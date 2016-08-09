التحالف يقصف أهدافاً عسكرية للميليشيات بمحافظات يمنية

قصفت طائرات التحالف مكتباً مشتركاً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في حي الأصبحي جنوب مدينة #صنعاء .

وأكد شهود عيان اشتعال النيران في المكتب الذي كان يستخدم مركز قيادة مشتركة لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، كما قصفت مقار ومواقع أخرى للمتمردين الحوثيين في حي صوفان ومعسكر الصيانة شمال العاصمة.

كما سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي في محافظة إب نتيجة سلسلة غارات شنتها طائرات التحالف فجر اليوم على معسكر قوات الأمن الخاصة وفي جبل حراثة ومجمع بن لادن، الذي حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية لها، وفق مصادر محلية، كذلك قصفت مواقع تابعة لمعسكر الحمزة شرق مدينة إب.

ودمرت طائرات التحالف منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في جبهة حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية، أخفتها الميليشيات في إحدى مزارع المنطقة في وادي حيران، وقصفت مواقع أخرى في مفرق المجبر شمال مدينة حرض.

أما في محافظة الحديدة غرب اليمن، فقد قتل وجرح أكثر من 30 عنصراً من المتمردين، جميعهم من الحوثيين، في مبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بغارة جوية الليلة الماضية، وفقاً لمصادر عسكرية.

واستأنفت طائرات التحالف قصف مواقع ومقار عسكرية للميليشيات والقوات الموالية للمخلوع في تعز في معسكر اللواء 22 حرس جمهوري في ضاحية الحوبان ومحطة توفيف بالقرب من مطار تعز.