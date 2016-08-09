اليمن.. سلسلة غارات للتحالف على مواقع الانقلابيين

استهدفت 20 غارة للتحالف العربي معسكر اللواء 62 حرس جمهوري في منطقة الفريجة، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات من جهة أخرى عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء.

ودكت سلسلة الغارات العنيفة أيضاً مواقع الانقلابيين بأربع غارات في منطقة حيفان المجاورة لتعز، فيما شهدت جبهة الضباب غرب تعز اشتباكات متواصلة. وتستمر المعارك في مديرية "الصلو" جنوب محافظة تعز لليوم الثالث على التوالي، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

أما في الجوف فساندت طائرات التحالف الجيش والمقاومة باستهداف مواقع الميليشيات، بالتزامن مع مواجهات في مديرية المصلوب غرب الجوف، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الانقلابيين، وفق مصادر المقاومة.

كما كثفت طائرات التحالف غاراتها على تجمعات الميليشيات في المناطق الحدودوية في صعدة، وتحديداً في منطقتي كتاف وباقم قبالة نجران وعسير.