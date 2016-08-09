اليمن.. الميليشيات تصدر جوازات سفر بأسماء وهمية لقادتها

أعلنت مصادر في مكتب الهجرة والجوازات بمحافظة الحديدة، والذي تديره ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أن مكتب الجوازات أصدر عدداً من جوازات سفر بأسماء مجهولة وأخرى لقيادات حوثية وضباط سابقين بالحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل المخلوع صالح.

كما أكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي رتبت وضع عدد من القوارب البحرية في سواحل التحيتا ومنطقة الطهيف وميناء الحديدة، فيما قالت إن عدداً من الضباط وقيادات الميليشيات تستعد لمغادرة اليمن بحراً، وإن معظم هؤلاء قدموا من محافظات عمران وصنعاء وحجة، ويجري لهم ترتيبات للسفر.

وكانت مصادر يمنية قد ذكرت سابقاً استعداد عدد من المسؤولين في ميليشيات الحوثي لمغادرة #اليمن إلى عمان وارتيريا والحبشة والصومال، ويأتي هذا مع استمرار اقتراب الجيش الوطني من العاصمة صنعاء.