المقدشي يعلن انطلاق مرحلة الحسم من جبهة نهم شرق صنعاء

أفاد مراسل العربية في اليمن أن اللواء محمد علي المقدشي رئيس أركان الجيش اليمني زار جبهة نهم شرق صنعاء، وأعلن انطلاق مرحلة الحسم مع الانقلابيين.

أبلغت قوات #التحالف_العربي #الأمم_المتحدة بإغلاق مطار #صنعاء وإيقاف الرحلات منه وإليه مدة 72 ساعة مع تجدد قصف طائرات التحالف أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة اليمنية، للمرة الأولى منذ بدء مشاورات الكويت أواخر نيسان/أبريل الماضي.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات التحالف شنت غارات عدة صباح الثلاثاء على معسكرات النهدين ودار الرئاسة جنوب صنعاء، ومعسكري سلاح الصيانة والفرقة الأولى مدرع شمال غربي العاصمة، وقاعدة الديلمي شمال المدينة.

كما تواصلت المواجهات العنيفة بين الميليشيات من جهة والجيش الوطني من جهة ثانية في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات من خمسة ألوية، تابعة للجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف، تخوض مواجهات عنيفة ضد الميليشيات بمختلف الأسلحة.

كذلك أشارت المصادر إلى أن مواقع وتجمعات الانقلابيين في الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية لصنعاء تشكل أهدافاً رئيسية لمدفعية الجيش والمقاومة وطائرات التحالف.

وشن التحالف صباح اليوم غارات على أهداف عسكرية في الكلية الحوبية بمنطقة الروضة وفي ضاحية الحتارش ومعسكرات الصمع وبيت دهرة في بني حشيش وفريحة في منطقة أرحب.

وقصفت طائرات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات في محافظة صعدة الحدودية، وتحديداً في منطقة ضحيان، المعقل الرئيس لزعيم التمرد الحوثي، وفي منطقة آل الصيفي.