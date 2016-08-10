اليمن.. استعادة "النعيمات" الاستراتيجية شرق صنعاء

كشفت مصادر ميدانية يمنية عن انسحاب ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي صالح من مناطق جديدة ومواقع مهمة في مديرية نهم شرق صنعاء، بعد تكبدها خسائر فادحة على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بمقاتلات #التحالف العربي.

وبحسب المصادر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع ساعات غروب الأربعاء من السيطرة على منطقة " النعيمات" الاستراتيجية في المديرية.

وقالت المصادر إن قوات الجيش أحكمت السيطرة على قرية "النعيمات" ومحيطها عقب فرار ميليشيات الحوثي وصالح التي كانت تتمركز بمنازل المواطنين فيها.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في بعض المنازل التي فرت منها الميليشيات.

من جانبه، قال الناطق الرسمي لمقاومة #صنعاء عبدالله الشندقي إن #المقاومة سيطرت على عقبة المدفون والجبال المحيطة بها وقرية المدفون، ما أدى إلى سقوط أكثر من 22 قتيلاً من #الميليشيات وعشرات الجرحى وإحراق ثلاثة أطقم، بينما قتل ثلاثة من عناصر الجيش والمقاومة وجرح ثمانية آخرون.

وكانت الثلاثة أيام الماضية شهدت سيطرة قوات الشرعية على مناطق واسعة في نهم وتمكنت من تحرير جبل المنارة الاستراتيجي وجبل القتيب الاستراتيجي وجبال الذحل وكوكبان والحبيل والقناصين والعياني، والتباب الخضراء وقرى الحلول وملح وبيت البوري.

من جهة ثانية، أوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة باتت تقترب من السيطرة على منطقة "محلي" على الخط الواصل بين محافظتي صنعاء ومأرب، الأمر الذي سيمكنها من قطع خطوط الإمداد الأخيرة على الميليشيات في مديرية نهم.

وعلى صعيد متصل، قتل نحو 10 من المسلحين الحوثيين، وجرح آخرون بمواجهات خاضتها ضدهم قوات الشرعية بمنطقة حام في محافظة #الجوف وفقا لما أكدته مصادر محلية.

أما في محافظة #تعز جنوب غربي البلاد فقد أوضحت مصادر ميدانية أن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واصلوا تقدمهم في مديرية الصلو، مشيرة إلى مقتل 8 مسلحين حوثيين ووقوع آخر في الأسر.

وأشارت إلى أنه "تمت السيطرة على كامل منطقة سوق العقبة بمديرية الصلو والجبال المحيطة بها.

وفي صعدة، فقد قتل القيادي الحوثي شاجع الكبسي و3 من مرافقيه بغارة للتحالف.