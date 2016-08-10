لغم حوثي يقتل 6 مدنيين في تعز

لقي ستة مدنيين حتفهم، فيما أصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات #الحوثي والمخلوع علي صالح بمديرية الوازعية في محافظة #تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن لغماً أرضياً انفجر مساء الثلاثاء بسيارة كانت تقل ركاباً في منطقة جنة بمديرية الوازعية وأدت إلى مقتل وجرح 11 شخصاً معظمهم من الأطفال.

يأتي ذلك فيما أشار تقرير حقوقي إلى سقوط ما يقارب 2489 قتيلاً من المدنيين نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على محافظة تعز منذ 14 نيسان/أبريل 2015، بينهم 247 من الأطفال، و81 من النساء.

ولفت التقرير الذي أصدره ائتلاف المنظمات الحقوقية بتعز إلى أن عدد الجرحى من المدنيين وصل إلى أكثر من 20 ألفاً، بينهم 806 من الأطفال و390 من النساء، وتنوعت إصاباتهم بين قنص وشظايا قصف عشوائي وإصابات سببت إعاقة.

يشار إلى أن محافظة تعز تعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات على مداخلها منذ أكثر من 11 شهراً، حيث تمنع إدخال أي مواد غذائية أو استهلاكية أو أدوية ومستلزمات طبية أو مياه شرب أو حتى أسطوانات أوكسيجين للجرحى والمرضى في المستشفيات عبر الطرق الرئيسية.