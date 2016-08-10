هادي: الحرب فُرضت علينا والميليشيات استباحت البلاد

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي أن الحرب لم تكن مطلقا خيار الحكومة الشرعية، ولكنها فُرضت على اليمنيين الذين استبيحت مقدراتهم ومناطقهم من قبل #الميليشيات_الانقلابية .

وأضاف هادي خلال لقائه برئيس وزرائه ومستشاريه أن الشعب اليمني يرابط اليوم في خندق واحد مع جيشه الوطني في مختلف الجبهات.

وأكد هادي أن الشعب اليمني هو الأجدر بدحر تلك القوى الظلامية ومشاريعها #الطائفية ليسود الأمن والسلام ربوع #اليمن .

ولفت هادي إلى الجهود التي بذلت والتنازلات التي قدمت من قبل وفد الحكومة في مشاورات الكويت في سبيل تحقيق السلام والجنوح لمتطلباته لمصلحة الشعب اليمني والتي جوبهت جميعها بالتعنت والرفض من قبل #الانقلابيين .