وزير خارجية اليمن:مجلس الانقلابيين السياسي باطل دستوريا

أكد عبدالملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني، أن المجلس السياسي المعلن من قبل #الانقلابيين باطل دستورياً.

وتلا في مؤتمر صحافي عقده في #الرياض، بيانا أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس #الحكومة_اليمنية، أكد فيه أن الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب من قبل الميليشيات يعد إعلان حرب جديدة في اليمن.

وشدد على تعهد #الحكومة_اليمنية الشرعية بالاستمرار في مقاومة الانقلاب، داعيا الشعب اليمني لرفض خطوات الانقلابيين التي تسعى لتدمير #المؤسسات المدنية في #اليمن.

وقال إن الحكومة لا تزال تؤيد مفاوضات السلام وجهود الأمم المتحدة، مشددا على أن خيار الحرب في اليمن هو خيار الطرف الانقلابي.