الانشقاقات تصيب جماعة الحوثي بالذعر

تعيش جماعة الحوثي الانقلابية حالة من الارتباك ورد الفعل الهستيري، جراء تواصل مسلسل الانشقاقات من جانب قيادات ميدانية حوثية، أعلنت انضمامها للشرعية.

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء إن القيادة العليا للانقلابيين اتخذت مجموعة تدابير للحيلولة دون حدوث المزيد من الانشقاقات، من بينها إيقاف وتغيير القادة المشكوك في ولائهم، ووضع الكثيرين تحت الرقابة وعمليات التنصت، وتصفية البعض جسديا ثم تسريب أنباء عن أنهم قتلوا برصاص الجيش الوطني والمقاومة أو نتيجة غارات مقاتلات التحالف العربي.

وكان يوم الأربعاء قد شهد إعلان عدد من القادة الميدانيين لميليشيات جماعة الحوثي بمحافظة الجوف، شمال البلاد، انشقاقهم عن الجماعة الانقلابية وانضمامهم وتأييدهم للشرعية.

وقالت مصادر محلية إن 3 من أتباع ميليشيات الحوثي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف أعلنوا انشقاقهم عن ميليشيات الحوثي٬ وهم القيادي الميداني مبارك الفرع٬ والقيادي عامر مبارك، والقيادي علي عمر.

وأواخر الشهر الماضي أعلن عدد من القادة الحوثيين بمحافظة الجوف انشقاقهم عن المتمردين وانضمامهم إلى الشرعية مع مجاميع كبيرة من أتباعهم.

ففي يوم 26 يوليو المنصرم أعلن القيادي الحوثي مبخوت الحصان من قبائل بني نوف انشقاقه عن ميليشيات الحوثي وانضمامه مع عشرات من أتباعه لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف حينئذ إن القيادي الحوثي سلم نفسه للمقاومة الشعبية، وأبدى استعداده للقتال في صفوفهم.

وكان القيادي في ميليشيات الحوثي حمد محسن جريم و10 من أفراده، أعلنوا في 23 من يوليو الانشقاق عن جماعة الحوثي والانضمام إلى صفوف الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف.

ووفقاً لما أكده أولئك القادة الميدانيون فإن انشقاقهم جاء بعد أن تبين لهم كذب هذه الميليشيات والمتاجرة بدمائهم والزج بهم في جبهات القتال دون اهتمام ومتابعة.

كما أن قيادات ميدانية في جبهة نهم شرق صنعاء سلمت نفسها لقوات الشرعية وأبدت استعدادها للقتال ضد الانقلابيين.

وتعليقا على ذلك تحدث لـ "العربية.نت" المحلل السياسي نايف مسعد قائلا : "الإجراءات التي اتخذتها الجماعة الانقلابية لن تحول دون مزيد من الانشقاقات في صفوفها وإنما ستضاعف من حالة التذمر ورد الفعل المعاكس، حيث إن من تم وضعهم في دائرة الشك ويجري التصنت عليهم سيضطرون لفك ارتباطهم بالميليشيات وكذلك من جرى تغييرهم، أما من تتم تصفيتهم فلن يكون أمام أبنائهم وأبناء قبائلهم سوى الانتقام والانخراط في صفوف الشرعية.