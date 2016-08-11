الشرطة اليمنية تضبط خلية إرهابية اغتالت ضابطا إماراتيا

أعلنت شرطة محافظة #عدن اليمنية إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من ثمانية أشخاص اعترفوا بارتكابهم عمليات #اغتيال قيادات وكوادر أمنية وعسكرية ورموزاً في المقاومة، وضابطاً في #التحالف_العربي لإعادة الشرعية.

وكشفت الشرطة أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات أنهم يتعاملون مباشرة مع قيادة #القاعدة التي كانت تتخذ من المجلس المحلي في مدينة المنصورة مقرا لها.

وبحسب "الأناضول" كشفت الشرطة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المتهمين اعترفوا بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية القائد في المقاومة الشعبية الجنوبية أحمد الإدريسي، ورفاقه نهاية العام الماضي في حي المنصورة بعدن".

كما اعترف المتهمون باغتيال الضابط الإماراتي النقيب "هادف حميد الشامسي،" لدى خروجه من أحد المتاجر في مدينة المنصورة في أكتوبر 2015 ، حسب المنشور.

وأضاف أن "المتهمين أقروا أثناء سير التحقيقات أيضا باستلامهم مبالغ مالية بالريال السعودي نظير تنفيذ كل عملية اغتيال يقومون بها في عدن، ويتسلمون هذه الأموال عبر شخص ضمن الخلية الإرهابية نفسها يدعى " ن،م "، وهو من يتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة التي كانت تتخذ من المجلس المحلي في مدينة المنصورة مقرا لها بقيادة شخص يدعى" أبو سالم ".