اليمن.. المجلس العسكري يعلن السيطرة على جبل صبر في تعز

أعلن المجلس العسكري في تعز الجمعة، السيطرة على جبل صبر جنوب مدينة تعز، وتمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير جبل الرضعة والهوبين في منطقة الاقروض بمديرية المسراخ جنوب المدينة، فيما دعا المجلس إلى النفير العام لمواجهة الميليشيات.

جاء ذلك بعدما سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني الجمعة، على تبة الصالحية الاستراتيجية في جبل صبر بتعز.

فيما شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قصفاً عنيفاً وعشوائياً على قرى جبل صبر بالمدفعية والدبابات، وقصفت أيضاً قلعة القاهرة الأثرية وسط تعز والأحياء السكنية شرق المدينة. كما دوت أصوات الانفجارات وسط المدينة.

وقد تصدت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز لهجوم عنيف على مقر اللواء 35 مدرع ترافق مع قصف عنيف وعشوائي على مقر اللواء ومواقع المقاومة الشعبية والجيش في منطقة مدارات ووادي عنش، كما طال القصف الأحياء السكنية المجاورة للواء.

وفي حي عقبة والجحملية شرق المدينة سقط العشرات من عناصر ميليشيات الانقلاب بين قتيل وجريح، حيث تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجوم الانقلابيين في حي عقبة بمنطقة ثعبات شرق مدينة تعز.

فيما تمكنت القوات الحكومية بعد معارك استمرت لساعات من التقدم لتصبح على مشارف حارة قريش أحد أهم معاقل ومراكز تجمع ميليشيات الحوثي.

هذا وأكد المركز الإعلامي للمجلس العسكري بتعز أن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية الصيار في مديرية الصلو جنوب شرقي المدينة.

بدورها طائرات التحالف قدمت الإسناد الجوي لعناصر المقاومة على الأرض وقصفت مواقع الميليشيات في اللواء22 بمنطقة الجند شرق المدينة، ومطار تعز ومحيط مدينة الصالح في الحوبان، قاطعة الإمدادات عن عناصر الميليشيات في أماكن نقاط الاشتباك.

ولتعزيز قدرات المقاومة دعا مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بمحافظة تعز كل من له القدرة على حمل السلاح للالتحاق بجبهات القتال، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة ميليشيات الانقلابيين التي تحاصر وتحاول اقتحام المدنية.