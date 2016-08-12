مصرع 40 انقلابيا في مواجهات وغارات بعدة محافظات يمنية

أكدت مصادر يمنية مقتل 40 عنصرا وجرح عشرات آخرين من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع على عبدالله صالح نتيجة مواجهات وغارات لمقاتلات التحالف العربي.

وبحسب المصادر فقد أحرزت المقاومة الشعبية في تعز الخميس تقدماً نوعياً في جبهة ثعبات شرق المدينة.

وتمكنت المقاومة من السيطرة على عدة مواقع ومبان هامة في الجحملية العليا إلى المحور الشرقي للمدينة، وذلك بعد مواجهات عنيفة.

ووفقا للمصادر فقد قتل 11 عنصرا من الميليشيات بينهم القيادي الحوثي المكنى "أبو كهلان" وذلك في هجومين منفصلين بالقذائف على مواقع الانقلابيين في منطقة حسنات شرق ثعبات.

كما لقي 3 من أفراد ميليشيات الانقلاب مصرعهم في محيط مدرسة عقبة وجرح العشرات.

وفي محافظة إب أفاد مصدر عسكري أن كتيبة المغاوير نفذت عملية عسكرية استهدفت طقما للميليشيات بعبوة ناسفة في مدينة القاعدة جنوب المحافظة.

وحسب المصدر فقد قتل 9 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي في العملية التي تأتي ضمن سلسلة عمليات دشنتها الكتيبة ضد ميليشيات الانقلابيين منذ يوليو المنصرم.

وفي محافظة الجوف تصدت المقاومة الشعبية لهجوم غادر من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، مع استمرارهم في خرق اتفاق الهدنة في عدة جبهات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للشرعية عن مصدر عسكري فإن مواجهات عنيفة دارت في منطقة حام بالجوف، وأسفرت عن مقتل 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

ووفقا للمصدر فقد تمكن أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة الشعبية من التصدي لهجوم عنيف على مواقع قوات الشرعية، في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

وفي محافظة صعدة أوضحت مصادر محلية في المحافظة أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين أهدافاً للجماعة في وادي ثعبات بمديرية باقم، مشيرة إلى مصرع 7 من عناصر ميليشيات الحوثي وجرح آخرين.