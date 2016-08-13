اليمن.. تدمير مركز تدريب للميليشيات في صعدة

شنت قوات التحالف، السبت، غارات على مواقع الميليشيات في صعدة أدت إلى تدمير مركز تدريب ومقتل القيادي الحوثي يحيى منصر أبو ربوعة مسؤول الدورات والتدريب بمركز الهدى وعدد من عناصر الانقلابيين حسب ما أفادت مصادر "العربية".

وفي تعز، سقط 9 قتلى و13 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، جراء الاشتباكات التي دارت بين عناصر المليشيات الانقلابية والمقاومة الشعبية في منطقة المضابي بمديرية مقبنة، حيث تمكنت المقاومة الشعبية من صد هجوم عنيف شنته المليشيات على مواقع المقاومة الشعبية في منطقة المضابي وأجبرت الميليشيات على التراجع بعدما تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد العسكري.