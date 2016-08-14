اليمن..الجيش والمقاومة يستعدان لمعركة فتح طريق تعز ولحج

تستعد القوات الحكومية اليمنية لخوض معركة هامة ضد مسلحي الحوثي وصالح في غضون الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تأمين الطريق العام الرابط بين #تعز و #لحج في محاور عدة بمديرية حيفان جنوب تعز.

وأشار مصدر عسكري إلى أن وحدات من اللواء 35 مدرع والمقاومة، استحدثت مواقع مطلة على مواقع الحوثيين بمنطقة الأكبوش، وتمركزت في الأشبوط، ومشارف هيجة العبد، والجاهلي، ونقيل الأحكوم.

وتجددت المواجهات والقصف المدفعي المتبادل ليل أمس في تعز بين الجيش الوطني، مدعوماً بالمقاومة الشعبية من جهة، وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مديرية حيفان وشرق جبل صبر جنوب مدينة تعز.

ودارت معارك عنيفة بين المقاومة والميليشيات في قرية حبور بمنطقة الشقب شرق مديرية صبر الموادم جنوب تعز، فيما تجددت المواجهات إثر محاولة الانقلابيين التقدم إلى التبة الخضراء وتبة الصالحين، واللتين حررتهما القوات التابعة للحكومة الشرعية أخيراً.

كما شنّ المتمردون حملة اعتقال طالت سكان "عزلة الاحكوم" ممن تشتبه في ولائهم للمقاومة الشعبية، متخذة من المجمع الحكومي معتقلاً لأبناء المديرية.