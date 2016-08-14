الجيش اليمني يطرد القاعدة من جعار وزنجبار عاصمة أبين

استعادت قوات الجيش اليمني، مدعومة بقوات التحالف العربي مدينة زنجبار عاصمة #أبين جنوب البلاد من #تنظيم_القاعدة .

وتمكنت القوات من السيطرة على مبنى السلطة المحلية بعد مواجهات انتهت بهروب عناصر القاعدة من المدينة إلى المرتفعات.

كما قام الجيش الوطني بطرد القاعدة من مدينة جعار، المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة، بعد أن دخل إليها معززاً بآليات عسكرية. وأدى ذلك إلى فرار العشرات من عناصر الجماعة إلى الجبال المحيطة والقريبة.

من جانبه، عزز التحالف العربي القوات اليمنية بمختلف الأسلحة والمعدات والآليات والمدرعات في هذه العملية.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت، في وقت سابق، غارات عدة استهدفت مواقع للقاعدة في مدينتي زنجبار وشقرة.