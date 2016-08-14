اليمن.. مئات الجنود والضباط يلتحقون بالجيش الوطني

انضم مئات الجنود والضباط اليمنيين إلى معسكرات الجيش الوطني في محافظة مأرب، قادمين من الوحدات التي ما زالت ترزح تحت سيطرة الانقلابيين الذين يرى مسؤولون عسكريون يمنيون أن "أيامهم باتت معدودة".

وينتمي هؤلاء العسكريون إلى معسكر العمالقة بمحافظة #عمران واللواء 33 مدرع في الضالع واللواء 101 بمحافظة #شبوة واللواء الثالث مشاة جبلي شمال العاصمة #صنعاء.

وقد دعا المنضمون زملاءهم إلى الالتحاق بمعسكرات الشرعية "والانحياز للوطن" في مرحلة وصفت بالفارقة والاستثنائية في تاريخ البلاد.

ووجه رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن محمد علي #المقدشي قيادة اللواء واحد وثمانين مشاة باستقبال العائدين إلى صفوف المؤسسة العسكرية الشرعية واستيعابهم تمهيداً لدمجهم في مختلف الوحدات.