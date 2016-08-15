التحالف يسمح بفتح مطار صنعاء لرحلات المنظمات الإنسانية

سمح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح #مطار_صنعاء الدولي الاثنين لرحلات المنظمات الإنسانية.

وأكد بيان للتحالف "ستعيد قيادة قوات التحالف فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الجوية التابعة للأمم المتحدة و #المنظمات_الإنسانية الدولية الأخرى".

وأضاف البيان "ومن أجل سلامة العاملين في المجال الإنساني يجب إشعار التحالف مقدما بتلك الرحلات، وسيكون ذلك مشروطا بوضع #العمليات_العسكرية في حينه".

وقال البيان" من أجل سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية علق التحالف مسبقا الرحلات الجوية من 9 أغسطس 2016 حتى 15 أغسطس، 2016. وخلال هذه الفترة تلقى التحالف 12 طلباً، لا يتضمن أي منها مواد إغاثية أو إنسانية إنما كانت جميعها تتعلق بنقل موظفي المنظمات الدولية".

في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية"، قال المتحدث باسم التحالف اللواء أحمد العسيري إن التحالف تلقى 12 طلباً من جهات إغاثية ومنظمات دولية لهبوط طائرات لها في مطار صنعاء خلال الـ72 ساعة التي علق فيها التحليق.

ولفت العسيري إلى أن أغلب المواد الإغاثية التي تصل اليمن تصل بحراً وليس جواً عبر مطار صنعاء.