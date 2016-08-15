الحكومة اليمنية: ماضون في تحرير صنعاء ودحر الانقلاب

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن الدولة ماضية في تحرير العاصمة #صنعاء وباقي المناطق من الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية بدأت في التحسن.

وقال بن دغر، خلال لقائه الجالية اليمنية في القاهرة، إن الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تسببت في ازدياد معاناة المواطنين في الداخل والخارج من خلال سيطرتها على مؤسسات الدولة، كما تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني.

كذلك لفت إلى أن الحكومة بدأت في تصدير النفط بعد جهود شاقة بذلها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والحكومة، وبتعاون كبير من دول التحالف.