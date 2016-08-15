اليمن.. القبض على أخطر مطلوبي القاعدة في عدن

أحبطت الشرطة اليمنية في #عدن عملية تفجير سيارة مفخخة في حي المنصورة، وألقت القبض على 3 من المتورطين في العملية يعتقد بانتمائهم لـ #تنظيم_القاعدة .

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن أحد الأشخاص الذين قبض عليهم يعرف باسم عبودي، هو قيادي في القاعدة، وواحد من أخطر المطلوبين للأجهزة الأمنية لتورطه في عمليات تفجير وقتل واغتيالات في عدن. وقد قبض عليه بالقرب من مصنع المشروبات الغازية في حي المنصورة، قبيل تنفيذ عملية التفجير.

كما لفت بيان للشرطة إلى أن المتهمَين الآخرَين اعترفا بمسؤوليتهما عن تفخيخ السيارة وتجهيزها بوسائل التفجير.

أما في أبين، فقد نشر الجيش اليمني قواته في مدينتي زنجبار وجعار بعد طرد عناصر القاعدة منهما. ويواصل الزحف شرقاً نحو مدينة شقراء، حيث تتمركز مجاميع من أنصار الشريعة التابعة للقاعدة.