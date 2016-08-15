اليمن.. الميليشيات تجند الأطفال وتزج بهم في القتال

دأبت الميليشيات الانقلابية، منذ استيلائها على السلطة في #اليمن وعلى مدى عامين، على تحويل العديد من الأطفال إلى مقاتلين يحملون السلاح بدلاً عن الأقلام.

ويتم الدفع بالأطفال إلى جبهات القتال بعد تجنيدهم وتدريبهم، الذي عادة لا يكتمل لحاجة الحوثيين لهم في مواجهات يكونون فيها الطرف الأضعف. كما لا يسمح لهؤلاء الضحايا بالتراجع أو العودة إلى أسرهم بعد اكتشاف زيف ادعاءات الميليشيات بحرب ما تسميهم الدواعش.

ويستغل الحوثيون، لأغراض دعائية، سقوط الأطفال الذين يصبحون مجرد صورة إلى جانب الصرخة الحوثية، ويتم استغلالهم عند توجيه اتهامات للتحالف العربي بقصف مدارس وإبراز الأطفال المجندين بوصفهم طلبة لهذه المدارس.

كذلك شكل قصف طيران التحالف لمعسكر "الهدى" الخاص بتدريب الميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، والذي نتج عنه مقتل القيادي الحوثي، يحيي منصر أبو ربوعة، مسؤول الدورات والتدريب في المركز مع عدد من عناصر الميليشيات القتالية، حلقة جديدة في سلسلة الادعاءات الحوثية التي جعلت منظمة أطباء بلا حدود تتحدث عن إصابات وقتلى لصغار في السن.

من جانبه، قال مستشار وزير الدفاع السعودي، اللواء أحمد عسيري، في رده على المزاعم أن ما ذكرته المنظمة أكد مجدداً استغلال الميليشيات للأطفال وتجنيدهم وتعريضهم للإصابة والقتل أحياناً مقابل أبسط الاحتياجات كالغذاء وراتب بسيط.

وأكد عسيري أيضاً أنه من غير المستبعد أن يواصل الحوثيون هذا النهج وإلحاق الأذى والقتل بالمجندين الصغار، وأن مهمة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العاجلة هي اتخاذ إجراءات لمنع تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات.