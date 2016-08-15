ميليشيا الحوثي تحكم بالموت "جوعا" على 25 ألف يتيم

استمرارا لمسلسل جرائمها الإنسانية الشنيعة، قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية باقتحام ومصادرة مقر وممتلكات #مؤسسة خيرية تكفل 25 ألف يتيم يمني.

وبحسب مصادر إعلامية فإن عشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي وآخرين من قسم #شرطة 22 مايو بمنطقة الأصبحي جنوب #العاصمة #صنعاء، قدموا على متن عدد من العربات العسكرية، وحاصروا مبنى مؤسسة مكة المكرمة الخيرية قبل اقتحامه.

ونقلت المصادر عن شهود عيان أن على رأس أولئك #المسلحين قيادي بالميليشيا يدعى "أبو يحيى"، مؤكدين اقتحام العشرات للمبنى وفرض السيطرة عليه بقوة السلاح، وأيضا نهب معداته من أجهزة كمبيوتر وأثاث وأيضا مبالغ مالية كانت محفوظة في خزنة داخل المقر.

وتعد مؤسسة مكة واحدة من أشهر المؤسسات الخيرية العاملة في اليمن، حيث كانت تعمل في قطاع الأيتام بشكل رئيسي، وتكفل نحو 25 ألف يتيم يمني، كما أن لها مساهمات في جوانب أخرى منها #الصحية والخدمية والتأهيلية.

ومنذ اجتياحها صنعاء في 21 سبتمبر2014 ومن ثم انقلابها على #السلطة_الشرعية مطلع 2015 قامت #ميليشيا_الحوثي باقتحام عشرات المؤسسات والجمعيات الخيرية في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى.

ونتج عن أعمالها تلك غير الأخلاقية وغير القانونية تشريد مئات الموظفين في تلك الجمعيات وحرمان عشرات #الآلاف من المستفيدين من شرائح مختلفة سواء كانوا أيتاما أو أسرا فقيرة أو مرضى أو ذوي احتياجات خاصة.