نائب الرئيس اليمني يدعو إلى ثورة عارمة ضد الانقلابيين

ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، تفقد وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم، حيث تخوض الشرعية معارك شرسة مع الانقلابيين وتحقق تقدماً.

كما دعا الأحمر إلى ثورة عارمة ضد المتمردين في كل أنحاء #اليمن ، وحيا المقاتلين في كل المحافظات، داعياً إلى مزيد من الصمود والتحدي.

وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل إلى مأرب، حيث كان في استقباله رئيس الأركان اليمني، اللواء محمد علي المقدشي، وعدد من القيادات العسكرية. وتفقد الوحدات العسكرية واطلع على سير العمليات الحربية في مختلف الجبهات.