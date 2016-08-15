4 قتلى من الجيش اليمني بتفجير في أبين

أفاد مراسل قناة العربية أن 4 من #الجيش_اليمني قتلوا في تفجير بشقرة في محافظة #أبين.

وقال مصدر عسكري في قيادة الحملة العسكرية التابعة للجيش اليمني بأبين إن 4 من أفراد الحملة قتلوا، فيما أصيب 3 آخرون مساء الاثنين إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت قوات الجيش.

وأضاف المصدر أن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها وسط تجمع للجيش شرق شقرة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان حيث قال مسعفون إن 4 من جنود الجيش قتلوا وأصيب 3.

وقال سكان محليون إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات من الجيش ومسلحين يعتقد أنهم من القاعدة عقب التفجير الانتحاري.

واستعادت قوات الجيش اليمني، مدعومة بقوات التحالف العربي مدينة زنجبار عاصمة أبين جنوب البلاد من #تنظيم_القاعدة.

وتمكنت القوات من السيطرة على مبنى السلطة المحلية بعد مواجهات انتهت بهروب عناصر القاعدة من المدينة إلى المرتفعات.

كما قام الجيش الوطني بطرد #القاعدة من مدينة جعار، المعقل الرئيسي لجماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة، بعد أن دخل إليها معززاً بآليات عسكرية. وأدى ذلك إلى فرار العشرات من عناصر الجماعة إلى الجبال المحيطة والقريبة.