اليمن.. العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات لداعش في عدن

عثرت أجهزت الأمن اليمنية في عدن صباح اليوم على مخزن أسلحة ومتفجرات تابع لتنظيم داعش، وذلك خلال حملة تفتيش ومداهمة قبضت فيها أجهزة الأمن على أحد المشتبهين وبحوزته ألغام وعبوات معدة للتفجير.

وأوضح مصدر أمني أن الأسلحة التي تم العثور عليها كانت مخزنة في أحد المنازل بمنطقة جعولة شمال عدن، وتضم ألغاماً ومواد متفجرة واسطوانات مجهزة للتفجير، كما تم ضبط سيارتين مفخختين كانتا مجهزتين للتفجير في عدن.

تأتي هذا العملية بعد ساعات على مقتل العقيد عبدالعزيز الصبيحي ضابط في الجيش اليمني على أيدي مسلحين مجهولين، كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة الوهط التابعة لمحافظة لحج شمال عدن.

وفي محافظة أبين يواصل الجيش اليمني حملته العسكرية ضد عناصر القاعدة، وقد وصل إلى زنجبار كبرى مدن أبين اللواء حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك لمتابعة سير العملية العسكرية ونشر نحو ثلاثة ألوية من الجيش في مدن زنجبار وجعار والمخزن وشقرة، بعد أن تم طرد عناصر القاعدة منها خلال الأيام الثلاثة الماضية.