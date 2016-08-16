مسؤول يمني: تصريحات إيران دليل على تواصل دعمها للانقلاب

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية أن التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن الانقلابيين تمثل دليلا آخر على تواصل الدعم الإيراني للانقلاب.

ووصف المصدر هذه التصريحات بأنها تعد تدخلاً سافراً في شؤون اليمن، وتعكس رغبة طهران في إطالة أمد الصراع في الأراضي اليمنية.

المصدر دعا المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف تدخلاتها في الشأن اليمني وفي شؤون المنطقة بعد أن وصفت طهران عقد الانقلابيين لاجتماعاتهم بمبنى مجلس النواب بالقرار العقلاني.

من جانبه اتهم الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية أثناء لقائه بالقيادات العسكرية بمأرب الانقلابيين بعدم المسؤولية تجاه الشعب اليمني مشيرا الى أنهم لا يأبهون سوى بأنفسهم.

وأشار الفريق الركن علي محسن الأحمر أثناء لقائه بالقيادات العسكرية بمأرب إلى أن القيادات العسكرية تشعر بالضيق، بسبب تحكم ميليشيات الحوثي بمعسكراتهم وعناصرهم واتهم الانقلابيين بسرقة المال العام لليمنيين.