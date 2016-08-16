مقتل 100 من الانقلابيين بينهم قيادات حوثية شمال اليمن

قال مراسل "العربية" إن أكثر من 100 شخص من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا قتلى في غارات واشتباكات مع قوات التحالف، قبالة منطقة عسير شمال اليمن.

وأفاد مراسل "العربية" أيضا في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات عدة في تعز سقط خلالها 21 قتيلا وعشرات الجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت هجوما للميليشيات على الأحياء السكنية في حي ثعبات والجحملية وشارع الأربعين شرق تعز.

في الأثناء استهدفت ميليشيات الانقلابيين مواقع الجيش الوطني والمقاومة في منطقة الشقب بجبل صبر جنوب شرقي تعز.

وتمكنت من قطع طريق هيجة العبد الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز وعدن من خلال السيطرة على جبل الأكبوش المطل على هيجة العبد.

في حين شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مخازن سلاح في مقر اللواء 22 حرس جمهوري بالجند شرق مدينة تعز.

وأفاد مصدر أن من ضمن القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح قيادات ميدانية ومن بينها ملازم أول حرس جمهوري محمد الحسن والقيادي الحوثي أحمد يحيى عبدالله المؤيد والقيادي الحوثي حسن محمد عبدالرحمن الحوثي والقيادي الميداني الحوثي نبيل زرعة، بالإضافة لإصابة القيادي الحوثي المدعو جهاد يحيى الحوثي.

ونشبت مواجهات عنيفة بين القوات السعودية المشتركة والميليشيات قُبالة منفذ علب الحدودي في محافظة ظهران الجنوب بعسير، قُتِل على إثرها بحسب مصادر أمنية (45) قتيلا من الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح. أيضاً تمكنت المدفعية السعودية من استهداف مخزن أسلحة شرق مندبة مقابل منفذ علب الحدودي بين السعودية واليمن.