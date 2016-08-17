التحالف يقصف أهدافاً حيوية للانقلابيين في صنعاء وصعدة

أكد شهود عيان أن غارات جوية للتحالف العربي قصفت مخزن سلاح في معسكر الفرقة الأولى مدرع وسط العاصمة صنعاء ومعسكرات عطان والصباحة غربا، والجميمة في بني حشيش.

كما قصفت الغارات أهدافا حيوية تابعة للمخلوع صالح في مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة وفي وادي الأجبار وجبل الريد.

وفي محافظة صعدة، دمرت طائرات التحالف خزانات وقود للميليشيات في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح الحدودية، كما قصفت بأكثر من عشرين غارة أهدافا عسكرية في منطقة ضحيان المعقل الرئيسي لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، ومعسكرات كهلان والصمع في المرتفعات المحيطة بمدينة صعدة ومراكز قيادية وتموينية للميليشيات في المدينة.

وفي محافظة عمران الواقعة بين صنعاء وصعدة شمال اليمن، استهدفت الطائرات مواقع تابعة لمعسكر العمالقة في منطقة حرف سفيانت، كما قصفت بأربع غارات مواقع أخرى في منطقة حوث المجاورة.