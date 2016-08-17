الجيش اليمني يبدأ مداهمة القاعدة في أبين

انتشر #الجيش_اليمني، الأربعاء، في معظم مدن ومناطق #أبين، وبدأ حملة مداهمات وتفتيش عن عناصر تنظيم #القاعدة.

وأفادت مصادر محلية أن الجيش والمقاومة دخلا مناطق "أحور والعين ولودر ومودية، اليوم الأربعاء، بعد 3 أيام من فرض سيطرتهما على مدينتي زنجبار وجعار.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش انتشرت في تلك المناطق كاملة وبدأت عملية تمشيط واسعة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.

إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية إحباط قوات الجيش الوطني والمقاومة، الأربعاء، عملية انتحارية إرهابية كانت تستهدف جنودا في مدينة زنجبار.

وأوضحت مصادر عسكرية أن انتحاريا كان يحمل حزاما ناسفا حاول التقدم نحو تجمع لجنود قوات الحزام الأمني في زنجبار إلا أن رجال الجيش تمكنوا من الإمساك به وتفكيك الحزام الناسف.