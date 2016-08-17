عسيري: الانقلابيون استغلوا المفاوضات لتنظيم صفوفهم

اتهم اللواء الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم #التحالف_العربي الداعم للحكومة اليمنية، الانقلابيين #الحوثيين في اليمن باستغلال مشاورات السلام لإعادة تنظيم صفوفهم، والتزود بالسلاح، مع تصاعد العنف إثر تعليقها قبل أيام، مضيفاً أن الانقلابيين ليس لديهم أي أجندة سياسية.

وأكد أن التحالف سيقوم بكل ما يلزم لإعادة الاستقرار إلى #اليمن . وقال إن المتمردين باتوا أضعف مما كانوا عليه في آذار 2015، تاريخ بدء التحالف عملياته في اليمن. وأشار إلى أنه، وعلى رغم الطوق البري والبحري الذي يفرضه التحالف، إلا أن "تهريب الأسلحة إلى اليمن لم يتوقف".

كما أوضح في اتصال مع "فرانس برس" الثلاثاء أن استئناف غارات التحالف أتى بعد توقف المشاورات وزيادة الخروقات من قبل المتمردين، الذين كثفوا أيضا هجماتهم عبر الحدود #السعودية.