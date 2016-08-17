اليمن.. تقدم في نهم وطرد الانقلابيين من جبل الأجاشرة

أعلن المتحدث باسم #المقاومة_الشعبية في اليمن أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة تمكنا من السيطرة على التبة البيضاء في جبهة نهم، وذلك بعد معركة شرسة مع ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية نهم شرق العاصمة #صنعاء، استطاع على إثرها مقاتلو الجيش والمقاومة دحر الميليشيات التي فرت من التبة مخلفة وراءها 8 قتلى وعدداً من الجرحى، فيما قتل أحد أفراد الجيش الوطني والمقاومة وجرح اثنان آخران.

ولا تزال القوات الشرعية تتقدم لتحرير ما تبقى من المناطق في الطريق إلى العاصمة صنعاء.

وفي محافظة #الجوف أعلن الجيش الوطني استعادة السيطرة على جبل الأجاشرة الاستراتيجي في مديرية خب والشعف.

هذا وقتل مساء الثلاثاء، عمر قوهس، أحد مسؤولي التجنيد في #ميليشيات_الحوثي مع 9 من مرافقيه في غارة جوية للتحالف على أحد الكهوف. فيما فجرت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح جسراً على الطريق الرابط بين عدن وتعز، أسفل منطقة هيجة العبد لتقطع آخر شريان حيوي في تعز، وتعزز بذلك محاصرتها للمحافظة.