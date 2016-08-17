موسكو: نعترف في اليمن فقط بالحكومة والرئيس الشرعيين

أوضح القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء أوليغ دريموف أن الموقف الروسي بشأن الأزمة اليمنية واضح منذ البداية وهو الاعتراف بالحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أنه أسيء فهم تصريحاته بشأن المجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين.

وأكد دريموف لصحيفة "الشرق الأوسط" أن موسكو رسمياً وقانونياً لا يمكنها الاعتراف بحكومتين حسب قرار مجلس الأمن الدولي وشدد أن روسيا مؤيدة ولديها علاقات رسمية واتصالات مع الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وبرر تواصلهم مع الطرف الثاني في النزاع بأنه سعي لتقريب وجهات النظر ومساعدة الجهود الأممية التي يقودها ولد الشيخ أحمد لإيجاد حل سلمي وسياسي.