المخلوع صالح يستنسخ النظام الإيراني

قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن المخلوع علي عبدالله صالح قدم مقترحاً "مغرياً" لحلفائه الحوثيين يتضمن "تشكيل مجلس خبراء، ومصلحة لتشخيص النظام"، وذلك في استنساخ واضح للنموذج الإيراني.

ووفقاً للمصادر، فإن #صالح عبر عن رغبة قوية في الحصول على موقع بارز ضمن السلطة الانقلابية عبر ترؤس مجلس يسمى "مصلحة تشخيص النظام" على غرار الموقع الذي تبوأه هاشمي رفسنجاني بعد مغادرته موقع رئيس الجمهورية في إيران.

ولفتت المصادر إلى أن المخلوع وعند تشكيله مع حلفائه #الحوثيين المجلس الانقلابي المسمى "المجلس السياسي الأعلى" تنازل للحوثيين عن رئاسة المجلس، كما قدم شخصيات ضعيفة من حزبه لعضوية المجلس، وليس لديه مانع في أن يحصلوا على نصيب الأسد في أي حكومة قد يشكلها الانقلابيون، مقابل أن يوافقوا على ترؤسه لمصلحة تشخيص النظام أو مجلس الخبراء بعد أن يصدر المجلس الانقلابي قرارات بتشكيلهما.

ويقول المحلل السياسي أحمد سعيد إن صالح "يبحث عن منصب ليعود به إلى الواجهة حتى ولو كان في إطار سلطة انقلابية غير معترف بها".