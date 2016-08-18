اليونيسيف: ميليشيات الحوثي تجند الأطفال وتقحمهم بالنزاع

أكدت تقارير دولية أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تورط الميليشيات الحوثية في جرائم بحق الأطفال، على رأسها تجنيدهم وإدخالهم معسكرات التدريب، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر، فضلاً عن استخدامهم كدروع بشرية عبر تقديمهم في الصفوف الأولى خلال المواجهات العسكرية.

واعتبرت مديرة الإعلام في المكتب الإقليمي لليونيسيف، جولييت توما، أن تصاعد وتيرة النزاع المسلح في #اليمن بات عائقاً أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال. كما حذرت توما من استمرار العنف النفسي والجسدي الذي يتعرض له أطفال اليمن، خاصة أن آثاره لن تقتصر على الحاضر فقط بل ستمتد إلى مستقبلهم بسبب ما عايشوه.