اليمن.. احتدام معارك تعز وتقدم للجيش الوطني والمقاومة

احتدمت المعارك حول مدينة تعز، الخميس، بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح من جهة أخرى.

وتحاول الميليشيات إحكام سيطرتها على محافظة تعز للتحكم بباب المندب، وتهديد السلطة الشرعية في #عدن والمحافظات الجنوبية، فيما تدفع الحكومة الشرعية بالمزيد من قواتها للتقدم نحو العاصمة صنعاء، وتضييق الخناق على معاقل الحوثيين في صعدة.

وأعلن المجلس العسكري للجيش الوطني اليمني مقتل 18 عنصراً من ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح في معارك عنيفة شهدتها الجبهات المحيطة بمدينة #تعز صباحاً.

وتمكن الجيش والمقاومة من صد تسلل للمتمردين باتجاه معسكر اللواء 35، واستعادا السيطرة على عدد من المواقع القريبة من المعسكر، وجبل هان في جبهة الضباب، كما تقدمت المقاومة إلى جوار القصر الجمهوري شرقاً.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز والجبهة الشمالية والغربية للمدينة.

كذلك شن الجيش والمقاومة هجوماً على مواقع الميليشيات في حي ثعبات والجحملية، وحققت المقاومة تقدماً.

كما شنت المقاومة هجوماً على مواقع الانقلابيين باتجاه مناطق المناشير وتبة الضنيين انتهى بفرار المتمردين.

وقتل القيادي الحوثي، جواد عبدالواحد الصوفي، في مواجهات بين المقاومة والميليشيات في منطقة الركب شارع الخمسين شمال مدينة تعز.

من جهة أخرى، قتل سبعة جنود من أفراد الجيش وجرح آخرون بهجوم انتحاري في محافظة أبين الجنوبية بواسطة سيارة مفخخة استهدفت حاجزاً أمنياً للجيش في بلدة العين جنوب مدينة لودر.