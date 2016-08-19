تعز.. الجيش والمقاومة يسيطران على معسكر المكلكل بالكامل

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن الجيش والمقاومة اليمنية سيطرا على معسكر المكلكل في تعز بالكامل.

وكان الجيش اليمني مدعوما من #المقاومة_الشعبية قد حقق على الأرض وجوا من طيران #التحالف ، نجاحات مهمة لاسيما في جبهة #تعز ، وسط هروب وانسحاب الانقلابيين على وقع قذائف المدفعية والدبابات، ما يبشر بقرب فك الحصار عن المدينة.

وقد ضيّقت القوات الشرعية الخناق على الانقلابيين في عدة نقاط عسكرية لاسيما وسط #اليمن ، محققةً نجاحات كبيرة في ساحات المعارك.

من جانبها، كشفت مصادر في المقاومة اليمنية لوكالة أسوشيتد برس أن الجيش الوطني والمقاومة على وشك كسر الحصار عن مدينة تعز وتفصلهم فقط كيلومترات قليلة عن تحقيق ذلك، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكدت المصادر تمكن المقاومة من السيطرة على طريق الخمسين وتقدمها نحو طريق الستين شمالي #المدينة، إضافة إلى انسحاب #عناصر_الميليشيات من مواقعهم في شمال غرب تعز، على إثر ضربات #المدفعية وقذائف الدبابات التي تشنها #القوات_الحكومية.