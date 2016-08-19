فك الحصار عن تعز يقترب.. وانهيارات في صفوف الحوثيين

يحقق الجيش اليمني مدعوما من #المقاومة_الشعبية على الأرض وجوا من طيران #التحالف ، نجاحات مهمة على الأرض لاسيما في جبهة #تعز ، وسط هروب وانسحاب الانقلابيين على وقع قذائف المدفعية والدبابات، مما يبشر بقرب فك الحصار عن المدينة.

وقد ضيّقت القوات الشرعية الخناق على الانقلابيين في عدة نقاط عسكرية لاسيما وسط #اليمن ، محققةً نجاحات كبيرة في ساحات المعارك.

من جانبها، كشفت مصادر في المقاومة اليمنية لوكالة أسوشيتد برس عن أن الجيش الوطني والمقاومة على وشك كسر الحصار عن مدينة تعز وتفصلهم فقط كيلومترات قليلة عن تحقيق ذلك، وذلك بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وأكدت المصادر تمكن المقاومة من السيطرة على طريق الخمسين وتقدمها نحو طريق الستين شمالي المدينة، إضافة إلى انسحاب عناصر الميليشيات من مواقعهم في شمال غرب تعز، على إثر ضربات المدفعية وقذائف الدبابات التي تشنها القوات الحكومية.

من جهته، أعلن مدير العمليات العسكرية في الجيش اليمني، العقيد عبد العزيز المجيدي، لوكالة الأناضول، أن المعارك في الجبهة الغربية لمدينة تعز متواصلة وفقاً للخطة الموضوعة، وبالتعاون مع قيادة قوات التحالف العربي، حتى يتم السيطرة على طريق الضباب وفك الحصار المفروض على المدينة.

وكان الناطق الرسمي لـ #الجيش_اليمني ، العميد سمير الحاج، قد صرح عن نجاح المرحلة الأولى من مهمة فتح المنفذ الغربي لمدينة تعز، معلناً تحقيق تقدم في منطقة #حسنات على الجبهة الشرقية للمدينة.

الجدير بالذكر أن #الحوثيين يحاصرون تعز من منطقة #الحوبان في الشمال، و #الربيعي في الشرق، فيما تُحد السلاسل الجبلية المدينة من الجنوب.

المعلومات تفيد بأن الحوثيين ينسحبون من مواقعهم في شمال غرب تعز، على وقع ضربات المدفعية وقذائف الدبابات التي تشنها القوات الحكومية، وهذا ما يعني أن معركة #صنعاء باتت وشيكة بحسب مراقبين.

وقد أكدت #الحكومة_اليمنية الشرعية أن العاصمة صنعاء باتت بحكم الساقطة عسكريا، كاشفةً عن تنسيق مع قيادات محلية في المدينة وحولها لفك أسر العاصمة من براثن الحوثيين و #صالح .