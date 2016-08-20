اليمن.. غارات للتحالف في صنعاء وتقدم للمقاومة في تعز

شنت مقاتلات #التحالف_العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع لميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح، في العاصمة اليمنية صنعاء.

واستهدفت الغارات، بحسب ما أفاد ناشطون في العاصمة اليمنية #صنعاء، معسكرات عطان والنهدين والتموين العسكري ومخازن المؤسسة الاقتصادية العسكرية وسط صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة.

كما قصفت بثلاث عشرة غارة متتالية مواقع ومعسكرات أخرى للميليشيات في محيط العاصمة.

وفي تعز قتل 52 وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة اللذين يحققان تقدماً في جبهات شرق وشمال تعز.

فقد تمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير موقع المكلكل الاستراتيجي، وقصر صالة وتمشيط حي صالة، وموقعي تباب الصالحين والمشهوذ في صبر الموادم، والزنوج وعصيفرة شمال تعز.

يأتي هذا التقدم المتسارع بعد يوم من تدشين الجيش والمقاومة عملية عسكرية لتحرير المنافذ الغربية والجنوبية لتعز.

هذا فيما تشن الميليشيات قصفاً عشوائياً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية والدبابات على مواقع المقاومة والجيش والأحياء السكنية في الجهة الشرقية لتعز.