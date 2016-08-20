قرارات حكومية مهمة بشأن "المركزي اليمني" قريباً

أكدت مصادر في الحكومة اليمنية لقناة الحدث أن الرئيس عبدر ربه منصور هادي يتحضر لإعلان سلسلة قرارات بعد إعلان الحكومة تعليق تعاملها مع البنك المركزي.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس هادي قرارات من بينها تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، ونقله إلى خارج العاصمة صنعاء، وبدء التعامل مع الهيئات الدولية والدول المانحة الداعمة للشرعية بعيداً عن سيطرة الانقلابيين.

وكانت #الحكومة_اليمنية أعلنت إيقاف التعامل من جانبها مع #البنك_المركزي_اليمني في #صنعاء والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اليمني #أحمد_بن_دغر بوقف تعامل الحكومة مع البنك المركزي في صنعاء عقب تغييرات إدارية اتخذها ما يسمى بـ"المجلس السياسي" التابع لميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح في الهيكل الإداري لمجلس إدارة البنك المركزي.

وطلب #بن_دغر من محافظ البنك المركزي #محمد_عوض_بن_همام عدم التعامل مع التغييرات الإدارية التي جرى فرضها في مجلس إدارة البنك المركزي لـ #اليمن لعدم قانونيتها.